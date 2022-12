Gobierno convoca a partidos políticos del SÍ para socializar acuerdo de paz

El Gobierno Nacional socializará los nuevos acuerdos de La Habana con todos los partidos políticos de la Unidad por La Paz y que apoyaron el SÍ para acabar la guerra por la vía pacífica.



En esta reunión estará el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quienes darán detalles además de cómo será la refrendación e implementación de los nuevos textos para desarrollar la etapa de posconflicto.



El encuentro se llevará a cabo en el Club de Banqueros Centro – Salón Quetzal, de la ciudad de Bogotá.



De otro lado se conoció que en un acto sobrio, sencillo y corto se dará la firma definitiva del nuevo acuerdo de paz entre Gobierno y FARC pactado el pasado 12 de noviembre en La Habana.



La ceremonia que se realizará en el Teatro Colón sobre las 11 de la mañana, en la ciudad de Bogotá, y contará con pocos invitados. Allí solo estarán ministros, altos funcionarios, directores de partidos políticos, congresistas, magistrados de altas cortes, cuerpos diplomáticos y representantes de las víctimas del conflicto armado.



No se prevé la asistencia de invitados internacionales, pero, según ha conocido BLU Radio, jefes de Estado y de Gobierno, más organismos como la ONU, la OEA, la CIDH, entre otros, se encuentran a la expectativa y monitoreando este nuevo paso para acabar la guerra en Colombia.



El maestro o maestra de la ceremonia serán los presentadores o voceros de la Casa de Nariño. La interpretación del himno nacional estará a cargo de una soprano.



Por ahora no se conoce si los miembros del secretariado de las Farc asistan de corbata al acto como primer paso a la reinserción y a la vida democrática sin el uso de las armas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- Autoridades de San Andrés restringirán la movilidad de vehículos durante el paso de la tormenta Otto por la isla.



-Las autoridades en el departamento del Atlántico están en alerta ante los efectos que pueda generar en la zona costera la tormenta Otto en su paso por el caribe.



-La gerente de Transmilenio asegura que una implementación prematura del Sistema Integrado de Transporte Público le hubiera salido mucho más caro a la ciudad.



-El gremio de los tenderos le entregará al Congreso y al ministro de Hacienda un documento con 23 mil firmas, pidiendo sacar de la reforma tributaria los impuestos a las bebidas azucaradas.



-A pesar de la ausencia del alcalde Enrique Peñalosa, finalmente se dará el debate en la Cámara de Representantes sobre la construcción del metro en Bogotá.



-Más de 100 personas amanecieron a las afueras del Atanasio Girardot haciendo fila para el ingreso al concierto de Guns N' Roses, la emblemática banda de rock que este miércoles se presentará Medellín.



-A través de un comunicado, el ELN expresó su preocupación por la reciente racha de asesinatos de líderes de izquierda en el país y cuestionó los sistemas actuales de seguridad que tiene el Estado para garantizar la participación política.



-Alias ‘el Profe o Caliche’, y quien según las autoridades, es miembro activo de la organización criminal Clan del Golfo, fue capturado en Caucasia.



-Donald Trump sorprendió con el nombramiento de la primera mujer en su gabinete.



-El gobierno venezolano demandará a la agencia estadounidense JP Morgan luego de que esta asegurara que PDVSA, la compañía nacional petrolera del país vecino, había entrado en un periodo de gracia de 30 días al no pagar intereses de bonos vencidos.



-La guardia costera italiana rescató a 1400 migrantes que estaban a la deriva en el mar Mediterráneo.



-En una entrevista con la BBC de Londres, Nairo Quintana se declaró feminista y les pidió a los hombres colombianos que dejen el machismo atrás.

