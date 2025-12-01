Grupos armados usan a civiles para presionar salida de la Fuerza Pública en el Cauca

Publicidad
La denuncia señala que los hechos se presentan en el sector del Filo, en la zona del corregimiento de El Plateado, donde la presencia de ese grupo armado mantiene bajo amenaza a la población civil.
De acuerdo con las organizaciones, la presión ejercida por el frente busca forzar a campesinos y pobladores a participar en acciones de protesta bajo coacción, exponiéndolos al riesgo y convirtiéndolos en instrumento de las disputas entre actores armados. “Estas acciones constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libre movilidad, al trabajo y a la educación”, advirtieron.
Las denuncias también alertan que el aumento de la tensión en la zona ha afectado la cotidianidad de las comunidades, que viven en medio de enfrentamientos y restricciones impuestas por los grupos ilegales. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier dinámica del conflicto.
En Argelia opera el frente Carlos Patiño, una de las estructuras más activas del EMC-Farc, que mantiene confrontaciones con la Fuerza Pública y otros grupos armados por el control del territorio.