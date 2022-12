Henry Acosta y Julieta López, un trabajo silencioso por la paz

Henry Acosta y Julieta López hablaron en Mundo Blu sobre su relación con ‘Pablo Catatumbo’, líder de la guerrilla de las Farc y cuál fue su papel en el proceso de paz con esa guerrilla.



Henry Acosta y Julieta López son una pareja que lleva 32 años y sus nombres toman relevancia cuando se habla de los diferentes procesos de paz que puso en marcha el gobierno con las Farc.



“Llevamos 32 felices años juntos, han sido unos años espectaculares al lado de un gran hombre del que he aprendido mucho. Es un hombre muy inteligente y fue de eso de lo que me enamoré”, dijo Julieta, apoyo fundamental de Henry Acosta.



Henry, allegado al jefe militar de las Farc, ‘Pablo Catatumbo’, publicó el libro ‘El Hombre Clave’, en donde se pueden ver los esfuerzos del actual y de los pasados gobiernos por conseguir la paz con las Farc, en medio de su propia historia de amor.



“Pablo Catatumbo me decía ‘Dulcinea’ porque Henry era el Quijote de la paz, aunque en alguna ocasión tuve la oportunidad de decirle al presidente que él no era el Quijote de la paz, más bien el Sancho Pansa por eso de la barriguita”, añadió Julieta López.



La relación de Henry Acosta con ‘Pablo Catatumbo’ se generó por medio del diálogo, desde allí surgió una bella amistad con el líder guerrillero.



“Yo iba por un camino llegando a Santa Lucía, arriba de Tuluá, salió un grupo militar bien uniformado, yo pensé que era el Ejército, sin embargo, me llevaron hablar con el camarada ‘Pablo’ en una hacienda en el Alto Italia. Allí salió él y conversamos por largo tiempo sobre mi hoja de vida y le pareció interesante. Me invitó a pasar la noche y al otro día me puso como condición para irme que le siguiera visitando y le llevara libros”, afirmó Henry.



“Nunca sentí temor de que él estuviera en el monte, la verdad no eran personas que inspiraran miedo y eran unas reuniones muy amenas, agradables. En ese momento no había la persecución contra la guerrilla como ahora”, señaló Julieta.



Cabe resaltar que ya pasaron 18 años desde el día en que Henry Acosta conoció a ‘Pablo Catatumbo’, ni la opinión pública ni las fuerzas militares sabían de los vínculos que existían entre ellos, siempre estuvieron en el anonimato.



“Siempre fuimos muy reservados, bastante discretos, solamente Henry y yo subíamos y nunca lo comentamos con nadie. Henry asistía a sus reuniones pero siempre mantuvimos en secreto estas visitas”, dijo López.



Por otro lado, Henry y Julieta narraron el primer acercamiento del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Farc.



“Ya conociendo a Pablo se produce el incidente del secuestro de los 11 diputados. Allí cae el hijo de Carlos Barragán, senador de la república en ese momento, amigo mío (…) Entonces el alto comisionado Luis Carlos Restrepo me pasó al presidente y me autorizó para hablar con las Farc”, afirmó Henry.



En ese momento, según narraron, se fueron al piso todos los esfuerzos por lograr una negociación.



Para el Gobierno Santos, esta pareja fue fundamental en los acercamientos y aunque aseguran que se echaron la bandera de la paz a los hombros, lo hicieron siempre pensando en el futuro de un país y no en un reconocimiento personal.



Henry asegura que al recordar cuando las Farc le enviaron un mensaje aceptando las negociaciones, le dan ganas de llorar al saber que tanto trabajo y esfuerzo al fin había dado los frutos deseados.



