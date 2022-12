Juan Carlos Vélez ofrece su renuncia al CD por confesiones en campaña del NO

Juan Carlos Vélez, en entrevista con el diario La República, relató detalles de la campaña del NO en el plebiscito, de la que dijo “fue la más barata y efectiva de la historia”.

Publicidad

Al preguntársele sobre la razón por la que se tergiversaron mensajes, el legislador del Centro Democrático dijo que “fue lo mismo que hicieron los del Sí”. De la misma manera, reveló que “la estrategia fue dejar de explicar los acuerdos” con las Farc.

Luego de la oleada política que generó en el país y la molestia en el expresidente Álvaro Uribe, Juan Carlos Vélez emitió un comunicado en el que ofreció su renuncia al Centro Democrático “por el daño que pude haber causado con mis palabras imprecisas al calor de un momento de hondas emociones”.

Publicidad

Vélez también se rectificó en la versión según la cual varias organizaciones habían financiado la campaña del NO en el plebiscito.

Publicidad

“La "Organización Ardila Lulle" no contribuyó en ningún modo al comité del que soy gerente. La alusión hecha en la entrevista tiene origen en un plazo especial concedido para el pago de cuñas, otorgado directamente al comité inscrito por Centro Democrático”, dice el texto.

Además, se desmintió a sí mismo luego de haber dicho que la campaña del NO había contratado asesores internacionales para crear la estrategia.

Publicidad

“Nuestra campaña no contrató asesores extranjeros. La referencia a expertos de Panamá y Brasil, se circunscribe a una conversación preliminar, informal, que no produjo una vinculación contractual por razones de austeridad y limitaciones presupuestales”, añadió.

Publicidad

Finalmente, dijo que se equivocó “al no ser riguroso”.

“No calculé el alcance de mis palabras. Ofrezco disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente, a los otros comités por el NO, a los jóvenes, al catolicisimo, a las Iglesias cristianas, a los empresarios y a todos aquellos que apoyaron el NO e hicieron de la convicción su única estrategia”, finalizó.

Publicidad

Este es el comunicado completo emitido por Vélez Uribe:

Publicidad

1. Soy Gerente del Comité Promotor Nacional por el NO, “La Paz es de Todos”. Uno de los 16 inscritos ante el CNE a nivel nacional.





2. La campaña del NO se fundamentó estrategicamente en lo contenido en cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidenciar cómo las concesiones a las guerrilla, contenidas en los acuerdos Gobierno-Farc, generaban indignación entre un gran número de colombianos.





3. Reducir el umbral del 50% al 13%, negar la financiación pública, no limitar los gastos de publicidad estatal, someter al pueblo a una pregunta engañosa y amenazar con guerra urbana, fueron las únicas tergiversaciones que se presentaron a lo largo de la campaña.



4. Nuestra campaña no contrató asesores extranjeros. La referencia a expertos de Panamá y Brasil, se circunscribe a una conversación preliminar, informal, que no produjo una vinculación contractual por razones de austeridad y limitaciones presupuestales.



5. Realizamos una campaña austera y transparente. La cifra de 1.300 millones de pesos surgió de un cálculo aproximado de cuanto pudieron gastar los comités nacionales que pautaron. La cifra exacta, estará consolidada al presentar las cuentas respectivas ante el CNE dentro del plazo de ley.



6. La "Organización Ardila Lulle" no contribuyó en ningún modo al comité del que soy gerente. La alusión hecha en la entrevista tiene origen en un plazo especial concedido para el pago de cuñas, otorgado directamente al comité inscrito por Centro Democrático.



7. Esta campaña no pertenece exclusivamente a ningún partido o grupo de opinión, millones de colombianos votaron NO, con el propósito de que se corrigieran las desmedidas concesiones en el acuerdo, para poder consolidar una paz justa sin poner de rodillas nuestras instituciones. Colombia decidió libremente en una jornada democrática ejemplar.



Me equivoqué al no ser riguroso, no calculé el alcance de mis palabras. Ofrezco disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente, a los otros comités por el NO, a los jóvenes, al catolicisimo, a las Iglesias cristianas, a los empresarios y a todos aquellos que apoyaron el NO e hicieron de la convicción su única estrategia.



A los miembros del Centro Democrático reitero las disculpas y ofrezco mi renuncia al partido, por el daño que pude haber causado con mis palabras imprecisas al calor de un momento de hondas emociones.