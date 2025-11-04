En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / La Universidad Militar pide a la JEP reconocer el atentado de 2006 como crimen de guerra

La Universidad Militar pide a la JEP reconocer el atentado de 2006 como crimen de guerra

Durante una audiencia ante la JEP, la Universidad Militar Nueva Granada exigió que el atentado con carro bomba de 2006 sea reconocido como un crimen de guerra y un ataque indiscriminado contra población civil.

JEP dice que la Universidad Militar Nueva Granada no es víctima de las Farc
Foto: AFP / Universidad Militar Nueva Granada
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

