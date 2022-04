Rusia acusa ante la ONU a Duque de fracasos en el acuerdo de paz: “Es una triquiñuela”

Tras la intervención del presidente, Iván Duque , ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender el proceso de paz, el representante de Rusia ante el organismo de Naciones Unidas, formuló duros cuestionamientos y ataques contra la política del actual gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.

“Acá le dirán palabras bonitas y se evitarán también las cuestiones peliagudas, sin embargo, en Rusia nosotros decimos la verdad nuestros amigos y por lo tanto no le vamos a disimular. Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte en el acuerdo definitivo”, dijo el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya.

El diplomático descalificó la implementación del acuerdo de paz en la administración Duque con un duro señalamiento: “Ustedes han dicho excombatientes, incluso el uso de ese término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido”.

El delegado del gobierno de Vladimir Putin ante las Naciones Unidas también agregó que el principal problema del Gobierno colombiano es no ser capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz, ni de los líderes comunitarios. “Hay un vacío en las autoridades del Estado en las zonas rurales”, afirmó el diplomático.

Para el gobierno ruso, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc durante el gobierno Duque “demuestra que hay fracasos importantes en el país”.

“Fueron años muy poco productivos, la situación de seguridad se deterioró, se ve claramente que los últimos cuatro años fueron años muy poco productivos. El programa basado en la legalidad no busca aplicar el acuerdo de paz, sino que es una triquiñuela, es triste, pero esto demuestra la preocupación que hay por el deterioro de la situación y la nueva estabilización”, puntualizó el embajador Nebenzya.

