Seguiremos escuchando y recibiendo propuestas hasta el próximo jueves: Santos

El presidente Juan Manuel Santos durante su informe de avances a las concertaciones de propuestas elevadas por sectores de oposición para que sean introducidas a los acuerdos de La Habana, con previo visto bueno de las Farc, informó que hasta el próximo 20 de octubre seguirá atendiendo y recibiendo estas iniciativas.



“Seguiremos escuchando y recibiendo propuestas hasta el próximo jueves para luego llevarlas a la mesa de negociaciones con las FARC”, señaló.



Santos indicó que se vienen realizando reuniones entre promotores del SI y del No a fin de tener todos los elementos que permitan concretar una propuesta viable y real para sacar del limbo en el que se encuentra el proceso con las Farc.



“Hemos seguido escuchando a las diferentes expresiones del No y del Sí con el fin de tener todos los elementos de juicio para lograr un nuevo acuerdo de paz lo más pronto posible”, expresó.



El mandatario también precisó que se socializa y se concerta con “las organizaciones civiles, las iglesias, los partidos, he querido oír a muchos ciudadanos de todo el país”.



El jefe de Estado reiteró que “Un nuevo acuerdo YA es el clamor ciudadano, es la voluntad del Gobierno y debe ser también la de las FARC. Es un imperativo para que no se vaya al traste el enorme esfuerzo de estos últimos seis años”.



Así mismo, el presidente Santos destacó que el municipio de Nariño en Antioquia fue declarado libre de minas anti persona. Zona en la que paradójicamente la ciudadanía voto No a los acuerdos de paz.



“Quería también conocer, personalmente, por qué en una zona que sufrió mucho el conflicto armado, el 67% votó por el No”, puntualizó.