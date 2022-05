Periodistas denunciaron abuso policial, mientras cubrían asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Barú

Los periodistas colombianos Luis Ángel y María Luna denunciaron que fueron víctimas de abuso policial en la isla de Barú durante un cubrimiento especial sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci para el medio de comunicación brasilero O’globo Mundo.

Según el relato de los comunicadores, uniformados los abordaron cuando hacían imágenes de la estación de Policía, les pidieron los documentos y como uno de ellos empezó a grabar el procedimiento, estos decidieron conducirlos de forma violenta al interior de la estación.

Publicidad

“Tras entregarle los documentos, el policía impidió que yo grabara con la cámara el procedimiento. Yo, ejerciendo mi derecho a hacerlo, insistí en grabar. Luego me dijo que me conduciría a la estación de policía, a lo que yo me negué. Ante mi negativa, el subintendente me tomó por la fuerza de ambos brazos, diciendo que me iba a requisar. Después, dos policías más me tomaron del cuerpo y me condujeron, forzadamente, a la estación”, relató el periodista Luis Ángel, quien permaneció retenido por dos horas.

El periodista también denunció que recibió golpes e intimidaciones verbales al interior de estación, e incluso que le pidieron que firmara un documento donde afirmaba que se retiraba de las instalaciones policiales sin haber sufrido ningún tipo de maltrato físico ni psicológico.

“Una vez dentro de la estación, recibí un golpe en las costillas y un empujón por parte de un policía que me hizo caer al suelo. Mientras tanto, María Luna, que intentó acceder conmigo a la estación y que grababa con el celular la situación, fue sujetada de los brazos y empujada por un miembro del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES)”, indicó el periodista.

Contó, además, que hombres de civil se acercaron a fotografiarlos y que cuando preguntaron de quiénes se trataba, les respondieron que hacían parte de un grupo de inteligencia de la policía.

Publicidad

“Lamentamos que nuestros derechos fundamentales a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de locomoción hayan sido vulnerados de esta manera. Hacemos un llamado para que las autoridades policiales conozcan y respeten el ejercicio del oficio periodístico y las normas que lo amparan”, agregó.

Publicidad



Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena señaló que el periodista se negó a presentar su identificación y que por ello fue conducido a la estación y multado con un comparendo.

“El personal en servicio requiere al ciudadano respecto a esta actividad y procede a solicitar su identificación, debido a la negativa de la persona para permitir tal procedimiento, es necesario conducirlo. Una vez en el lugar, este se identifica con su cédula de ciudadanía y tarjeta que lo acredita como periodista independiente. Durante este proceso se impone comparendo por el artículo 35 numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”, indicó la Policía a través de un comunicado.

A su vez, la institución detalló que, “realizarán las verificaciones pertinentes para establecer si durante el procedimiento hubo algún exceso o irregularidad, con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Publicidad

La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP, alertó sobre este hecho, y señaló que este procedimiento va en contra del derecho de los periodistas de investigar.