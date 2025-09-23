Petro: "El Tren de Aragua no es terrorista y jóvenes muertos en el Caribe no eran narcos"

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como jefe de Estado ante la Asamblea General número 80 de la Organización de Naciones Unidas. El mandatario siguió el tono de su mensaje anterior en el foro sobre Financiación Climática, pero esta vez refiriéndose a la situación en Gaza, la guerra contra las drogas y ataques directos al presidente Donald Trump por su política para América Latina.

Su batería bien preparada la inició hablando de la descertificación a la lucha antinarcóticos. “Hablo antes ustedes como un presidente descertificado por el mismo Trump sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino, y sin razón mental”, dijo, mientras elevaba sus palabras.

Petro fue directo a los temas coyunturales y arrancó por la complejidad humanitaria por la guerra en Gaza y las operaciones contra carteles en el Caribe, porque “tiran misiles a jóvenes desarmados en el mar”.

“La barbarie hoy cae sobre la humanidad entera. Los misiles contra 17 jóvenes en el mar Caribe, quizá algunos colombianos, la persecución, aprisionamiento, encadenamiento y expulsión de millones de migrantes, los misiles que caen sobre las 70 mil personas en Gaza y los matan, la falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa”.





La referencia al Tren de Aragua

Petro afirmó que el Tren de Aragua no es un grupo terrorista, sino una banda. Dijo que debería abrirse un proceso legal en contra de Estados Unidos en caso de que los asesinados por este Gobierno terminen siendo colombianos.

"Los jóvenes asesinados por misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre ni de Hamás, eran caribeños, posiblemente colombianos y si fueron colombianos (...) Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza, jóvenes en una lancha así tuvieran cargamento ilícito no eran narcotraficantes, eran simplemente jóvenes pobres de América Latina que no tiene otra opción”, aseveró.

El rechazo lo mencionó porque además de considerarlos jóvenes sin oportunidades, no tenían “ni siquiera una sola arma para defenderse”.

Fue categórico al considerar como “mentira” que los misiles en el caribe sean para luchar contra las drogas.



“2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y a Europa, los extradité yo; y la cocaína la incautó mi Gobierno", añadió.

Petro no quiso solo dejar un mensaje ambiguo, sino que cada vez más cuestionaba a Estados Unidos, por ejemplo cuando aseguró que “aliados a esquifes hacen la política antidrogas desde Washington”, en referencia a la palabra italiana que, entre otras interpretaciones, significa “porquería”.

No solo cuestionó la política de Trump frente a Colombia, sino que pareció unir la forma de actuar norteamericana igual que como lo hace con Venezuela.

"No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína", puntualizó.



Contra la DEA

Al afirmar que los narcotraficantes viven en New York y Miami, señaló que hacen acuerdos con la DEA y “les permiten traficar en África, Europa, Rusia o China, pero no en los Estados Unidos, país que detiene el crecimiento del consumo de cocaína sin rebajarlo”.

También conectó sus palabras con el cambio climático, al cual le atribuyó la migración.



Contra Trump

Como respuesta a la compleja situación humanitaria, pero abordándola desde el punto de vista de frenar lo que denominó “barbarie”, Petro propuso la creación de una fuerza armada multinacional para Gaza. Aunque varios países han mostrado intención de reconocer a Palestina como Estado, por ahora la idea de Colombia no tuvo eco. Sí hubo múltiples mensajes en rechazo a la guerra, pero no en la dirección de crear una fuerza bélica.

En referencia al jefe de Estado norteamericano, Petro lo acusó de “ser cómplice del genocidio” en Gaza, mientras decía que el recinto donde estaba es testigo “mudo de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler”. Y lo mencionó directamente: "Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza, mata y deja matar a miles de vidas".

Esas argumentaciones las conectó con la migración y la definió como “una excusa para que una sociedad rica y racista se crea la raza superior”.



Contra el multilateralismo por financiación

En temas económicos se refirió a los recursos que se necesitan para contribuir a salvar la región, en materia climática y reclamó porque ha habido incumplimientos de las grandes potencias.

“Esos dineros, 600.000 millones de dólares, 1 billón 200 mil millones de dólares, son en uno o dos ceros mayor que la cifra que prometieron los países desarrollados dar y no cumplieron, porque no les interesa la descarbonización”.

Para el mandatario colombiano los préstamos de la banca multilateral son “exiguos, pura limosna inocua, pura ideología, pensando que la rentabilidad del capital limpia la atmósfera y salva la vida”.