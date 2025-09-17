Petro le dice a Trump que incautó más droga que Uribe y que “aquí lo espera”, pero sin amenazas

Este miércoles, antes de viajar a Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro grabó una alocución en la que habló de cifras de erradicación de cultivos ilícitos en el país durante su gestión y en administraciones pasadas.

Durante más de media hora se dirigió específicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le advirtió que no amenace países y le dijo que la política antidrogas de ese país fracasó. El mandatario lanzó críticas directas a su homólogo estadounidense, cuestionó la política antidrogas de Washington y defendió el balance de su administración en materia de incautaciones y erradicación.

En el discurso Petro calificó la descertificación como “una grosería profunda” hacia un país que, dijo, ha “derramado sangre” para evitar el consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa. El presidente aseguró además que la medida suponía un agravio personal, por la exposición y los riesgos que, según él, ha asumido en su trayectoria política luchando contra el narcotráfico.

En la intervención también lanzó un reto público a Donald Trump. “Señor, Trump, le advierto… le puedo mostrar cuando quiera las investigaciones que yo realicé”, afirmó el mandatario colombiano en alusión a pesquisas que, según él, vinculan a sectores políticos y mafias en Estados Unidos con redes del narcotráfico.

El mandatario aseguró haber ordenado incautaciones en volúmenes superiores a los de administraciones anteriores y defendió la metodología de su gobierno frente a lo que calificó como prácticas fallidas de “erradicación forzada”.

La alocución llega en un contexto de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington luego de la decisión estadounidense de descertificar a Colombia, junto a 22 países más, en la lucha antidrogas.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia

Pese a que la medida que por ahora no implica la imposición de sanciones por razones de interés nacional, el gesto diplomático elevó el tono de la confrontación y abrió un debate político en el país sobre las estrategias contra el narcotráfico y las responsabilidades compartidas entre productores y consumidores.

El presidente también aprovechó para criticar a algunos de los partidos políticos que hoy firmaron un comunicado conjunto criticando al Gobierno por la actitud frente a Estados Unidos tras la descertificación.

“La soberanía de Colombia no se entrega. Liberales y conservadores que hoy firman un comunicado entregaron antes esa soberanía cuando entregaron Panamá, (...) nosotros no somos de esa clase”, dijo Petro.

A lo largo de la intervención Petro criticó la cercanía de Estados Unidos con sectores “de la mafia colombiana” e hizo un llamado a dialogar sobre la problemática del narcotráfico, pero sin intromisiones a la soberanía del país.

“A mí no me amenace. Aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”, terminó en su alocución.