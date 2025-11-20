En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro tacha de "arbitraria" descertificación de Colombia por EEUU en la lucha antidrogas

Petro tacha de "arbitraria" descertificación de Colombia por EEUU en la lucha antidrogas

El mandatario mostró unos gráficos de la Policía sobre "vigilancia satelital de los cultivos de hoja de coca" que consideró "interesantes para entender qué ha pasado y lo arbitrario, entre otras cosas, de las medidas tomadas contra Colombia como la de descertificación" por parte de EE.UU. en septiembre pasado.

cultivos-coca-colombia-afp.jpg
Una motocicleta pasa junto a una plantación mixta de café y hojas de coca en Argelia, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de mayo de 2025. Estados Unidos ha descertificado a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, confirmando una decisión que podría costarle al país cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad