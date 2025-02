“Piensan tumbarla en la Corte”: Petro pide movilización por reforma pensional

El presidente Gustavo Petro posesionó este 18 de febrero en la casa de Nariño al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Transporte, María Fernanda Rojas. En medio de su discurso volvió a defender su reforma pensional que está bajo revisión de la Corte Constitucional, además, reconoció que sus otras reformas está estancadas en el congreso e hizo un llamado a la movilización permanente.

“Solo una ha pasado en el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso (…) Hay que acelerarla porque una cosa es un presidente proponiendo un acuerdo, incluso con los fondos privados de pensiones (… ) logramos un acuerdo en el Congreso y ahora nos amenazan con que el acuerdo no existe. Es un momento de que el pueblo decida, los viejos y viejos que no tienen pensión van a decir que no la van a tener o se van a parar a exigir”, dijo el presidente.

El mandatario aseguró que estos resultados en el legislativo no tienen que ver con que el Gobierno esté paralizado en su interior, aunque reconoce que hay fallas. Además, advirtió que “si ya no hay reforma pensional, habrá una estampida de los cotizantes hacia Colpensiones” y le pidió a su ministro Sanguino buscar el diálogo, y hacerse cargo también de la reforma laboral.

Por ahora, quedan vacantes los ministerios de Defensa y Ambiente, mientras que en Cultura fue nombrada en propiedad Yannai Kadamani y en MinInterior sigue en encargo Gustavo García, quien era viceministro de esa cartera.