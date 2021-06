Plan éxodo: más de 151.000 vehículos han ingresado y salido de Bogotá en este puente festivo

Durante el inicio del puente festivo del Sagrado Corazón, las autoridades reportan 8 bloqueos y 9 concentraciones en vías de los departamentos de Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Boyacá, Huila y Putumayo. La Policía de Tránsito dispuso de 225 puestos de control y 35.000 uniformados para garantizar la seguridad de los viajeros en las vías nacionales en medio del plan éxodo.

“Estamos garantizando el momento una movilidad de orden nacional de 807.000 vehículos, en Cundinamarca se han movilizado 269.000 vehículos y en Bogotá 151.000 automotores. En los puestos de control que tenemos dispuestos hacemos prevención, hacemos también revisión de toda la documentación, hacemos sensibilización y damos información a los usuarios sobre el estado de las vías”, indicó el coronel José Daniel Gualdrón, subcomandante de la Policía de Tránsito y Transporte.

Las autoridades esperan que, durante este puente festivo del Sagrado Corazón, 3.6 millones de vehículos se movilicen por todas las vías del país. En Cundinamarca se espera el tránsito de 1.1 millones de automotores.

La Policía ha impuesto durante la noche del viernes y mañana del sábado 824 comparendos a conductores.

“Las infracciones que más hemos sancionado han sido no portar la licencia de conducción, no llevar consigo la revisión técnico mecánica al día, no portar SOAT vigente, conducir vehículos o motocicletas sin respetar las normas de tránsito, adelantar en zonas prohibidas y hasta el momento hemos elaborado 10 órdenes de comparendo a conductores que han sido sorprendidos en estado de embriaguez”, así lo informó el coronel Gualdrón.

Durante este fin de semana no estará vigente la restricción de circulación de vehículos de carga. Y para el lunes festivo aplicará retención de pico y placa en la autopista Sur en Soacha, para los vehículos que ingresarán a Bogotá por este corredor. La medida aplica de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde para automotores con placas pares 0-2-4-6-8 y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche para vehículos con placas impares 1-3-5-7-9.