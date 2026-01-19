En vivo
Blu Radio  / Nación  / Por nuevo contrato, estamos cerca de quedar sin pasaportes, alerta la Contraloría

Por nuevo contrato, estamos cerca de quedar sin pasaportes, alerta la Contraloría

El contralor para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, advirte que incumplimientos y deficiencias financieras podrían afectar la emisión del nuevo modelo de pasaportes a partir del 1 de abril.

