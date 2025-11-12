En vivo
Preocupación por proyecto que busca relajar requisitos para tarjeta profesional de contadores

Preocupación por proyecto que busca relajar requisitos para tarjeta profesional de contadores

Humberto Fernández, presidente del INCP, el gremio de contadores más representativo del país con más de 28.000 afiliados, expresó en Mañanas Blu, que la medida es "innecesaria e inconveniente".

