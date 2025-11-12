Preocupación por proyecto que busca relajar requisitos para tarjeta profesional de contadores

El Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) ha manifestado su profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley 189 del 2024, una iniciativa que busca flexibilizar los requisitos para la obtención de la tarjeta profesional de contador público en Colombia. El principal punto de controversia radica en que el proyecto busca eliminar la exigencia de acreditar experiencia profesional para que un graduado pueda recibir su tarjeta profesional.

Humberto Fernández, presidente del INCP, el gremio de contadores más representativo del país con más de 28.000 afiliados, expresó en Mañanas Blu, que la medida es "innecesaria e inconveniente". El INCP, que también es miembro fundador de la Federación Internacional de Contadores (FAC) y ha trabajado desde 1951 para dignificar la profesión, sostiene que la reforma propuesta "no eleva los estándares de calidad de la profesión de la industria contable en Colombia".



Rechazo gremial

El gremio contable ha sido enfático en que la profesión no requiere una reforma parcial, sino una "reforma integral que proyecte [la contaduría pública] hacia las próximas décadas y que fortalezca realmente su aporte a la confianza". Fernández considera que el Proyecto de Ley 189 del 2024 es una reforma parcial que "de habilita la profesión".

Los contadores públicos son considerados "depositarios de confianza pública". La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que ciertas profesiones, incluida la contaduría pública, conllevan un "riesgo social especial". Por esta razón, la legislación actual es estricta. Tanto la Ley 43 de 1990 como la Ley 1314 de 2009 exigen a los profesionales idoneidad, rigor técnico, experiencia en asuntos propios de la ciencia contable y el cumplimiento de un estricto código de ética.



El impacto económico

El impacto de la profesión contable en la economía nacional es significativo. Los afiliados del INCP manejan un gran número de auditorías y consultorías que se realizan en el país, impactando en más del 85% del producto interno bruto (PIB), tanto en el sector público como en el privado. Dada esta relevancia, el presidente del INCP insiste en que el número de contadores debe mantenerse bajo una "norma de calidad".

Escuche aquí la entrevista:

