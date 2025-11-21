Procuraduría hará seguimiento preventivo en UNAL tras fallo del Consejo de Estado sobre rectoría

La Procuraduría anunció un seguimiento permanente en la Universidad Nacional después de que en las últimas horas el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución. El Ministerio Público dice que la idea de este seguimiento es verificar que se haga una transición institucional.

"La Entidad realizará un seguimiento permanente y técnico al proceso de transición institucional, a la adopción de medidas correctivas y a la prevención de nuevas irregularidades administrativas o electorales", dijo la Procuraduría.

Además, el Ministerio Público señala que el fallo del Consejo de Estado deja claro que el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones y vulneró el debido proceso.

"El fallo es categórico: el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del CPACA, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación. La Procuraduría advierte que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia", agrega la Procuraduría en el comunicado.



Es importante recordar que en la mañana de este viernes la senadora Paloma Valencia le había pedido a la Procuraduría que hiciera seguimiento a este tema.

"Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", dijo la senadora en una carta.