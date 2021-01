"Que Camilo Enciso coja oficio, él sí está haciendo politiquería ramplona": Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de Bogotá, reaccionó en contra de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien en una columna titulada 'La vacuna del Delfin' , aseguró que el grupo político del exfuncionario y excandidato a la Alcaldía de la capital recibió un "premio de consolación" de parte del Gobierno nacional para manejar la subcuenta COVID donde se maneja una parte muy importante de los recursos de la vacuna.

"Terminan apelando al odio y el miedo con esos titulares rimbombantes para terminar desprestigiando a las personas. Estoy muy preocupado, yo no conocía a Camilo Enciso, no sabía ni que existía, nunca me he metido con él", dijo el exfuncionario y excandidato.

"Yo recibo una ola de críticas, unos comentarios que incluso ponen en riesgo mi vida y la de mi familia. Creo que Camilo Enciso nunca dimensionó lo que está haciendo cuando me pone a mí como al cargo de una cosa tan importante en este momento", añadió.

"Que Camilo Enciso coja oficio, él sí está haciendo politiquería ramplona", complementó.

De acuerdo con Uribe Turbay, debería darse un debate de hasta dónde debería llegar la libertad de expresión y la facilidad con la que se calumnia a las personas.

"El Instituto Anticorrupción que lidera Camilo Enciso es una oficina privada, que creó con un grupo de amigos, que no representa ninguna agencia de cooperación internacional, no es una veeduría pública. Es una oficina que él creó", dijo el exsecretario de Gobierno de Bogotá.

"Incluso hoy, Camilo Enciso es contratista de la Veeduría Distrital de Claudia López, a la que he puesto en evidencia por su negligencia en la pandemia del COVID. Eso es muy grave", añadió.

Escuche a Miguel Uribe Turbay en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: