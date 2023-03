Que se haya roto tregua con Clan del Golfo no significa hacerlo con todos los grupos: Iván Cepeda

El Gobierno nacional decidió suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, tras los diferentes hechos de violencia que se le atribuyen a este grupo, principalmente, en Antioquia, pero también en otras zonas del país, razón por la que el presidente Gustavo Petro ordenó reanudar las acciones ofensivas.

"He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo . Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades. El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. (…) La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", señaló el presidente.

Tras esta decisión, desde algunos sectores le pidieron al presidente Petro suspender el cese al fuego con otros tres grupos: la Segunda Marquetalia, las disidencias al mando de Iván Mordisco y los Pachenca. Sin embargo, el senador Iván Cepeda, negociador del Gobierno con el ELN , aseguró que no deben romperse todas las treguas, pues cada caso debe examinarse por aparte.

"Considero que cada situación debe ser valorada de manera individual, el hecho de que se haya roto con el Clan del Golfo esa tregua no significa que deba hacerse con todos los grupos porque ahí hay distintos niveles de cumplimiento y el Gobierno ha anunciado que con las disidencias que se hacen llamar Estado Mayor Central puede venir un proceso de diálogos, por lo que no veo una razón para generar o declarar una ruptura de todos los procesos de cese", dijo Iván Cepeda.

Por otro lado, explicó que el hecho de que se haya roto el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo no significa que no pueda haber en el futuro un proceso de diálogo: “Así ha ocurrido muchas veces en Colombia, se rompen altos al fuego y después se producen diálogos, esto no creo que signifique de ninguna manera una decisión concluyente y definitiva”, añadió Cepeda.

