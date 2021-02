Quien ataque a instituciones de justicia deberá responder ante las autoridades: presidente de la JEP

Luego de que la Justicia Especial para la Paz, JEP, publicara el informe en que se indica que el número de víctimas de falsos positivos es mucho mayor que las que había indicado la Fiscalía inicialmente, el general Eduardo Enrique Zapateiro publicó un trino que desató polémica.

“Somos soldados del Ejército colombiano y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”, escribió.

Ante esto, en diálogo con El Espectador , el presidente de la JEP , Eduardo Cifuentes, argumentó que es importante que “todos los actores del Estado respeten, no solamente la autonomía, sino la majestad de la justicia”.

“Quien ataque a las instituciones de justicia del Estado colombiano deberá responder ante las autoridades competentes. No nos corresponde salir a contestar afirmaciones que no entendemos como ataques a nuestra labor”, agregó.

Asimismo, el magistrado Cifuentes indicó que la información publicada por la JEP es resultado de un proceso de investigación y contrastación con la información que han brindado los comparecientes.

“Debe entenderse que la función de la JEP no es atacar o favorecer a ninguna institución del Estado, sino dar cuenta de la verdad de lo sucedido para que se adopten las medidas correspondientes de modo que estos crímenes no se repitan”, concluyó el magistrado.