“Realmente no sería una reforma, sería una catástrofe”: presidente de EPS Sanitas

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, es una de las voces que ha pedido mayor trabajo entre las entidades de salud y el Gobierno, tal y como se solicitó, junto con Sura y Compensar, en la carta que le envió al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la alerta por la crisis financiera que atraviesan las EPS en el país.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Rueda detalló que la carta fue radicada a finales de julio, pero la reunión se concretó hasta la semana pasada. Sin embargo, destacó que, “por lo menos”, ya hay un espacio de trabajo para intentar encontrar soluciones.

“La verdad, tanto con la ministra como con el ministro Jaramillo, no hemos tenido esos espacios, los hemos buscado y no se han dado, pero de cualquier manera me tengo que parar en el momento actual y aunque estoy de acuerdo en que hubiésemos querido una respuesta más temprana a la carta, pues hubo una respuesta y por lo menos ya se inició un espacio de trabajo que no había”, aseveró.

Sobre la reforma a la salud, sentenció que, con los cambios que propone y con los que, añadió, no está de acuerdo en su mayoría, “realmente no sería una reforma, sería una catástrofe”.

Publicidad

En ese sentido, recalcó que la situación ahora, antes de la respuesta a la carta, es igual a como era con la exministra Carolina Corcho, quien salió del gabinete en medio de la polémica por la reforma a la salud que intenta sacar a flote el Gobierno.

“Al igual que con la doctora Carolina Corcho no hay un buen canal de comunicación. Realmente creo que no solo comunicación, sino el siguiente paso que es el trabajo conjunto con el Ministerio (de Salud), con el Gobierno y no solos de las EPS sino de todos los actores del sistema; es algo completamente necesario en este momento tan complejo que estamos viviendo”, subrayó.

Por eso, Rueda insistió en que “debe haber más comunicación para sortear este momento difícil” que atraviesa el sistema de salud.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:

Vea también