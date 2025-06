¿Reconciliación entre Donald Trump y Elon Musk? El magnate borró importante publicación

El multimillonario empresario Elon Musk borró una explosiva acusación publicada en redes sociales que vinculaba a Donald Trump con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019.

Musk, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con el presidente estadounidense en la que aseguró que el nombre de Trump aparecía en el expediente Epstein.

La administración Trump afirmó que está examinando decenas de miles de documentos, videos y material que según su movimiento MAGA desenmascarará la complicidad de figuras públicas en los crímenes de Epstein.

"Hora de lanzar la verdadera gran bomba: (Trump) está en el expediente Epstein", escribió Musk en su red social X, en el punto más álgido de la espectacular disputa entre ambos.

Elon Musk se despide del Gobierno Trump // Foto: AFP

"Esta es la verdadera razón por la cual no se han hecho públicos", agregó. Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación. Inicialmente, redobló la apuesta con un segundo mensaje:

"Conserven este posteo para el futuro. La verdad saldrá a la luz". Pero en algún momento antes del sábado por la mañana, el multimillonario borró los tuits, que ya no están disponible en la red.

Las desavenencias entre el presidente de la primera potencia mundial y el hombre más rico del planeta cautivan al mundo, que las sigue como si de un programa de telerrealidad se tratara, pero podrían tener graves consecuencias políticas y económicas para Estados Unidos.

Donald Trump no aceptó la mano que le tendió el jefe de Tesla y SpaceX, quien quería una conversación telefónica.