Reforma a la salud creará pequeños centros de atención y le dará ‘más dientes’ a SuperSalud

Son más de 80 páginas las que tiene el borrador en el que se plantea que el Consejo Nacional de Salud sea una instancia conformada por 37 miembros de distintos sectores, desde secretarías regionales, representantes de pacientes y especialidades médicas, incluso en el campo de enfermería. Todo esto para que se fortalezca su poder de decisión, el cual estaría avalado por el Ministerio.

Este consejo de salud reforzado elaboraría trimestralmente un plan de acción y definiría el sistema de contabilidad de costos, las formas de contratación y pago a los proveedores directos de servicios, así como el sistema tarifario para prestadores independientes de los servicios de salud, será el ‘oráculo’ de los cambios que tendrá el sistema de salud en Colombia.

En medio de estos nuevos detalles que se conocen crece la inconformidad de los sectores, no solo al sentirse marginados sino por el número de cargos y funciones nuevas. Denis Silva, representante de los pacientes en Colombia, en diálogo con Blu Radio afirmó que no se puede jugar con la salud porque no se trata de un tema de izquierda o derecha.

“El ciudadano queda atrapado en una burocracia, y la ministra Corcho conoce el sistema, pero todo aquel que levante la mano porque no esté de acuerdo con sus postulados, pasa a ser enemigo del Gobierno. Por eso nos alejamos totalmente de la negativa de reunirse con todos los actores”, señaló Silva.

Otro de los grandes cambios que plantea esta reforma es que los usuarios podrán solicitar la atención primaria de manera temporal, en el barrio o sector cerca de su vivienda, en las ciudades se llamará Centro de Atención Primaria Integral en Salud y como meta debe haber uno por cada 20.000 habitantes. Cada centro deberá contar con una planta física adecuada para garantizar los servicios básicos, incluido un adecuado servicio de apoyo diagnóstico.

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, pidió abrir el consenso frente a los cambios.

“Acá vamos a estar siempre en la mejor disposición para buscar soluciones, porque esto no se trata de una pelea de las EPS y la ministra, esto de lo que se trata es de cómo generamos unas mejores condiciones de salud para la población”, explicó Acosta a Blu Radio.

La reforma del Gobierno Petro también plantea reforzar las funciones de las Superintendencia Nacional de Salud, porque tendría que rendir un informe mensual ante el Superconsejo de Salud, presentando el manejo financiero de los recursos de la salud.

Además, desarrollaría un nuevo sistema de quejas y reclamos de fácil acceso y trámite, con cobertura nacional. El sistema de quejas y reclamos debe garantizar una respuesta de 72 horas a partir del momento de su radicación.