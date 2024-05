Reforma pensional pasa en Cámara: “Llegamos a plenaria con un respaldo muy grande”, dice mininterior

La reforma pensional logró pasar, sin mayor complicación, su tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con un total de 17 votos a favor y tres en contra. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró en Mañanas Blu que llegaron a la plenaria con un gran respaldo y, con el avance que ha tenido, el Gobierno se siente “muy satisfecho”.

Falta el último debate, ¿lo lograrán sabiendo que se está acabando la legislatura?

El ministro del Interior aseguró que la reforma pensional, que avanza en su trámite, “se defiende sola” y que sus ponentes han hecho un trabajo “juicioso”. Sin embargo, dijo “no cantar victoria” hasta que pase su último debate y sea aceptada por el secretario de Cámara y Senado.

“En estricto sentido, vamos a llegar con un respaldo muy grande porque todos los partidos, con excepción de Cambio Radical y Centro Democrático, nos acompañaron en la Comisión Séptima de la Cámara. Eso genera un efecto interesante porque los ponentes de estos partidos hicieron una buena concertación y debo reconocer la profundidad del debate, las observaciones juiciosas que hizo la oposición; en algunas se acogieron sus ideas, en otras no. Fue un debate que a mí de verdad me gustó y pues eso nos da una fuerza, pero el ejercicio congresional y político yo no canto victoria hasta que el señor secretario de Cámara y Senado, después de la conciliación, diga que se ha aceptado la conciliación”, recalcó el ministro Velasco.

Sobre los puntos clave aprobados, señaló que hay tres importantes que reconoce a las mujeres y la labor de crianza de sus hijos, también a los adultos mayores y, añadió, se acaban los subsidios de “unos pocos privilegiados”.



“Ese proyecto es muy interesante, se defiende solo. Doy tres elementos así rápidos; primero, hacia adelante se acaban los subsidios a las altas pensiones de unos pocos privilegiados. Segundo, esos subsidios se enfocan en los pensionados que tengan menos de 2.3 salarios mínimos de pensión para defenderte ese ingreso. Las mujeres que tengan hijos se pensionarán por cada hijo con 50 semanas menos, reconociendo el desgaste, reconociendo el trabajo en la crianza que hace la sociedad colombiana”, precisó.

El tercer aspecto, explicó, es un “elemento centralismo” y es que con esa reforma se “podrá sacar a tres millones de adultos mayores de la pobreza extrema y se sacan de manera inmediata” apenas comience a aplicarse la reforma, según detalló.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: