Blu Radio  / Nación  / Regular encuestas no es censura: espaldarazo de la Procuraduría a Ley de Encuestas ante la Corte
Primicia

Regular encuestas no es censura: espaldarazo de la Procuraduría a Ley de Encuestas ante la Corte

La Procuraduría envió a la Corte Constitucional su concepto en el marco de la demanda que pide tumbar la Ley de Encuestas. Para el Ministerio Público, la iniciativa no vulnera derechos fundamentales.

