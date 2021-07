Respéteme el plazo, no se tome el tiempo extremo para acusarme ante la Corte: Fajardo a Barbosa

Sergio Fajardo, aseguró en BLU Radio que nunca atacó o insulto al fiscal Barbosa . En lo que si insistió es en que se le debe respetar el plazo para que sea en la Corte Suprema dónde pueda demostrar que actuó correctamente.

“Nunca lo he atacado o insultado. Ningún rumor me saca de mi respeto por la justicia. Solo reitero: respéteme el plazo razonable, no se tome el tiempo extremo para acusarme ante la Corte Suprema, único estrado en donde puedo demostrar que actué correctamente”, dijo.

Esta respuesta se da después de que el fiscal Barbosa, en una entrevista con Revista Semana, asegurara que, “en vez de salir a insultar o atacar al fiscal, lo que hay que hacer es defenderse”.

Recordemos que esta situación se da luego de que, en marzo, Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, anunciara imputación de cargos contra el excandidato presidencial por presuntas irregularidades en suscribir un contrato de sustitución de deuda, cuando fue gobernador de Antioquia.