Respeten, soy la vicepresidenta: Francia Márquez sobre racismo de algunos funcionarios de Gobierno

La vicepresidenta Francia Márquez participó en el Foro Tendencias 2023 en medio de su viaje a España y, en una entrevista con El País, habló sobre el racismo en Colombia, el mismo que ella ha sufrido y advirtió que también lo ha padecido estando en el Gobierno.

“Ahora que soy vicepresidenta no tendría que estar diciéndole a los funcionarios públicos, incluyendo de nuestro Gobierno, ¡respétenme, soy la vicepresidenta! Si fuera un hombre mestizo o blanco no tendría que decirlo, ese respeto está intrínseco, a mi me toca decirlo. No me gustan las vanidades de estar diciendo que soy la vicepresidenta, pero me toca decirlo”, señaló Márquez.

Y se refirió además a las expresiones de racimo en su contra en redes sociales y otros escenarios: “las expresiones de racismo, de compararme con simios, con animales, por parte de algunas personas de la ultraderecha, artistas, comparándome con simio es decir un pensamiento colonial de expropiar la condición humana de las personas afrodescendientes”.

Señaló adicionalmente que el racismo es estructural e histórico y por eso, allá en España, hizo un llamado: “Yo quisiera aprovechar para invitar al Gobierno de España y a Europa, a todos los países que tuvieron que ver con la esclavitud a que juntos construyamos una agenda política de reparaciones históricas”.

Además de este tema, la vicepresidenta se ha referido a otras de las prioridades del Gobierno como la transición energética y la búsqueda de la paz total. Sobre este último, reconoció que la llegada del nuevo Gobierno no ha logrado acabar con el asesinato de líderes sociales.

“Soy consciente hoy que hay muchos líderes perdiendo la vida, nuestra presencia no logra parar la muerte, detener la crisis humanitaria de las comunidades, el desplazamiento forzado”, sentenció Márquez.