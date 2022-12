Se hundió la reforma a la salud en el Congreso

Las comisiones séptimas del Congreso hundieron el proyecto de reforma a la salud.

Fue un debate de poco más de 4 horas en donde se escucharon diferentes voces de los partidos políticos, quienes debatieron sobre la votación de 7 proposiciones de archivo de esta iniciativa, el único partido que estuvo hasta el final defendiéndola fue Cambio Radical .

Publicidad

Justamente el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, manifestó que estas proposiciones se debían a cálculos políticos. “No puedo dejar pasar por alto estas proposiciones que hoy se han presentado de archivo, que lo veo más como un tema de conveniencia por parte de algunos actores y sectores políticos”, afirmó.

Desde el Partido Conservador , la senadora Nadia Blel afirmó que, aunque sí es necesaria una reforma a la salud, este proyecto no es el correcto. “Después de escuchar atentamente a los que intervinieron en los foros de la reforma a la salud, nos quedó claro una posición que es unánime, es necesaria una reforma, pero una reforma que sea estructural, que sea mediada por el diálogo y la concertación”, afirmó.

Desde el Partido de la U , Dilian Francisca Toro, directora de esta colectividad, ya había manifestado que no iban a votar esta reforma. “No es estructural, no desarrolla la ley estatutaria que garantiza la salud como derecho fundamental; es simplemente un ajuste a las leyes vigentes. Esta ley no resuelve la fragmentación porque continúa el manejo de los dos regímenes, no soluciona el problema de la financiación; sobre todo para la dignificación del recurso humano gestional en salud en los hospitales públicos”, puntualizó.

Finalmente, luego de 4 horas, las comisiones séptimas conjuntas sometieron a votación las 7 proposiciones que pretendían archivar la reforma a la salud, la decisión se tomó por 11 votos a 2 en Senado y 16 a 3 en Cámara .

Publicidad