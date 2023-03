"Se tiene que abrir un cese al fuego unilateral": Lafaurie tras atentado del ELN en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la delegación de paz del Gobierno que mantiene conversaciones con el ELN después del ataque de esta guerrilla el pasado miércoles, 29 de marzo, en el municipio El Carmen, en Norte de Santander, que dejó nueve militares muertos.

La reunión citada por el presidente con su delegación de diálogos se llevará a cabo este viernes, 31 de marzo, a las 7:00 de la noche, allí, se discutirá sobre lo sucedido y se plantearán posiciones de cara al tercer ciclo de negociaciones, que se hará en La Habana próximamente.

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, integra la delegación de diálogos del presidente Gustavo Petro y considera que aunque el Gobierno ha cumplido dándole las garantías necesarias a la guerrilla en estas negociaciones, los recientes hechos de violencia, que son atribuidos al ELN, no son responsables con el proceso de diálogo.

"Yo creo que esto no se puede manejar como lo han venido manejando porque me parece que esto es volver a regresar a lo que yo he denominado la lógica del terror. aquí hay una especie de trinidad entre comillas que propiamente no es la santísima trinidad, hay unos negociadores en la mesa una gente que va y dice cosas con rigor y discute los temas con aplomo y respeto a la diferencia, pero hay un jefe, 'Antonio García', que no siempre coincide con lo que pasa en la mesa, por el otro lado hay actores en el territorio que son los frentes de guerra y al parecer van en otra vía", señaló Lafaurie.

En este sentido, aseguró que no hay que preguntarse qué va a hacer el Gobierno, sino qué va a hacer la guerrilla del ELN, pues el Gobierno ha procedido con rigor y, según Lafaurie, parece ser que del otro lado no, en el mismo sentido aseguró que considera que debe haber un cese al fuego unilateral.

"Creo que aquí necesariamente se tiene que abrir un cese unilateral que al mismo tiempo lleve acompañado el cese de hostigamientos, porque si hay una diferencia frente a lo que se negoció en La Habana, que aquí las víctimas son importantes", puntualizó.

