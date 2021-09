Senador Gustavo Bolívar denunció que UNP le negó escoltas para Barranquilla, la entidad lo desmiente

El senador Gustavo Bolívar hizo una denuncia a través de su cuenta de Twitter, en donde mencionó que durante su viaje al Atlántico estuvo sin escoltas y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no accedió a su petición de protegerlo durante su estadía. El director de esta entidad lo desmintió a través de esta red social.

El senador Bolívar escribió en Twitter, “#Denuncia #Hilo Estuve el fin de semana en Bquilla y pueblos del Atlántico sin escoltas. La @UNPColombia no accedió a mi petición de protegerme en este viaje a pesar de ser una de las personas más amenazadas de este país (ver Solicitud, respuesta y reacción mía) copio a @CIDH”.

En este trino adjuntó tres imágenes en donde se muestra un correo donde solicita al menos dos hombres, para el senador Bolívar, además de una camioneta blindada para su viaje entre el 9 y el 12 de septiembre.

En una segunda imagen, está la respuesta a esa solicitud en donde le mencionan que no pueden acceder a ella, “toda vez que no contamos con disponibilidad de talento humano y medios logísticos para la fecha solicitada”.

En una tercera imagen está la respuesta del senador Bolívar, el 9 de septiembre, donde en un apartado responde, “dejo constancia ante su despacho de que, a pesar de ser un congresista de oposición con alto riesgo reportado y probado, no he recibido solución alguna, por lo que resulta de su entera responsabilidad cualquier cosa que me ocurra en desarrollo de mi actividad en los lugares a que he de desplazarme”.

Es de suma gravedad y los responsabilizo de lo q pueda pasar.

En la reunión de Sabanalarga una moto con 2 hombres estuvieron preguntaron si yo estaba solo. Hay testigos de esto.

Hay q ser uribista para lograr protección plena?

Hasta Cayita Daza miembro de la UTL de Uribe la tenía — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 13, 2021

Posteriormente en otro trino, el senador Bolívar mencionó que responsabilidad a la UNP por su integridad física, “es de suma gravedad y los responsabilizo de lo que pueda pasar. En la reunión de Sabanalarga una moto con 2 hombres estuvo preguntando si yo estaba solo. Hay testigos de esto. ¿Hay q ser uribista para lograr protección plena? Hasta Cayita Daza, miembro de la UTL de Uribe la tenía”, puntualizó.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campos Martínez, respondió a estos trinos en la misma red social y desmintió al senador y le dijo que él ya tenía un esquema robusto y que era su responsabilidad el desplazamiento de ellos.

“Apreciado Senador @GustavoBolivar es importante aclarar a la opinión pública que usted posee un esquema de protección robusto por parte de la #UNP, con el compromiso de cuidarlo y acompañarlo por todo el país. La resolución 2390 del 6 de abril de 2018 respalda la implementación”, dice la Unidad Nacional de Protección.

Seguido, en otro trino, el director de la UNP preguntó ¿por qué no había llevado al esquema de seguridad con él?

“Senador, le preguntamos por qué, entonces, teniendo este esquema vigente, no lo llevó hasta la ciudad de Barranquilla, donde anunció funciones relacionadas con su condición de congresista”, escribió.

Finalmente, el director de la entidad dijo que, conforme a la ley, la UNP le estaba garantizando la protección de su vida y cerró pidiéndole que se abstenga de confundir a los ciudadanos con estas denuncias.

“Le pido que se abstenga de generar confusión en los colombianos. Recuerde que, gracias a un convenio interadministrativo, de la mano de la protección que le brinda la @PoliciaColombia, en su calidad de senador, nos aseguramos de darle una protección integral”, puntualizó.

Senador, le preguntamos por qué, entonces, teniendo este esquema vigente, no lo llevó hasta la ciudad de Barranquilla, donde anunció funciones relacionadas con su condición de congresista. — ALFONSO CAMPO MARTINEZ (@AlfonsoCampoM) September 13, 2021

