“Servir es transformar”: mensaje de general William Rincón en los 134 años de la Policía

Con motivo del aniversario número 134 de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución, dirigió un mensaje a los colombianos en el que exaltó la valentía, el compromiso y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la fuerza. En su carta, el oficial recordó que, durante más de un siglo, los policías han acompañado a las comunidades “defendiendo la vida, la democracia y la dignidad de todos los colombianos”.

Policía Nacional del Atlántico Foto: Suministrada

El general Rincón destacó que servir no solo significa proteger, sino también “transformar el miedo en esperanza, el riesgo en seguridad y los conflictos en oportunidades de encuentro”. Subrayó que la construcción de paz no se limita a la ausencia de violencia, sino que se edifica día a día mediante la presencia territorial, el diálogo y la confianza, especialmente con las nuevas generaciones.

Entre los avances más importantes, mencionó el trabajo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), que participa en mesas de diálogo en distintas regiones del país para evitar confrontaciones y acompañar los procesos de reconciliación. “Nuestra labor se orienta a proteger la vida y prevenir el desplazamiento forzado, reafirmando nuestro compromiso con las comunidades”, aseguró el director.

El mensaje también incluyó un homenaje a los policías caídos. Rincón recordó el reciente atentado en Suárez, Cauca, donde un vehículo cargado con explosivos dejó dos civiles muertos y varios heridos, entre ellos un uniformado. “Estas adversidades me recuerdan que 93 policías han perdido la vida en los últimos meses; detrás de ellos hay familias con dolor y una nación conmovida. Son ausencias dolorosas que, lejos de apagar nuestro propósito, lo fortalecen”, expresó.



Hoy celebramos 134 años de historia, servicio y entrega por Colombia. En memoria de los héroes que han ofrendado su vida, y de los miles de hombres y mujeres que han trabajado por la paz, la convivencia y la construcción de un mejor país.

¡Felices #134AñosPolicía! pic.twitter.com/0kNPpU3Peo — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 5, 2025

El director resaltó el espíritu de persistencia y resiliencia que caracteriza a la institución, evocando los actos heroicos del subintendente Cristian Ortiz y el patrullero Erick Echavarría, quienes salvaron a una madre y a su bebé de morir ahogados en el río Bogotá. “Proteger la vida, aun cuando ello implique arriesgar la propia, condensa la verdadera esencia del uniforme”.

Rincón también destacó los avances tecnológicos que fortalecen la labor policial, como el sistema IAPOL (Inteligencia Artificial Aplicada al Servicio de Policía), una herramienta estratégica que permite planear, controlar y evaluar la vigilancia en todo el país. Gracias a sus modelos predictivos, explicó, se pueden anticipar delitos, optimizar rutas, ubicar puntos de apoyo y atender emergencias en tiempo real.

Publicidad

Los resultados, según la carta, reflejan mejoras significativas: en 18 de los 32 departamentos los homicidios han disminuido; Putumayo alcanzó su cifra más baja en 23 años; y en 14 capitales, entre ellas Montería, Quibdó, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se observa la misma tendencia. Además, 338 municipios no registran muertes violentas en lo corrido del año.

“Servir es transformar”: mensaje de general William Rincón en los 134 años de la Policía Foto: suministrada

En materia de delitos, los indicadores también muestran reducciones sostenidas: el abigeato bajó 42,5 %, el hurto a comercio cayó 34,7 %, mientras que los robos a viviendas y entidades bancarias disminuyeron 15,7 % y 8,6 %, respectivamente.

El general resaltó, además, el papel internacional de la Policía como líder en cooperación continental a través de AMERIPOL, donde este año se han desarrollado ocho operaciones regionales con más de 16.000 capturas y 800 toneladas de estupefacientes incautadas, demostrando que “la seguridad del siglo XXI se construye con inteligencia, cooperación y determinación, sin límites territoriales”.

Publicidad

Finalmente, Rincón hizo un llamado a reconocer la humanidad detrás del uniforme: “Un policía es, ante todo, un ser humano: hijo, padre, pareja, alguien con sueños e ilusiones. Nuestra labor debe dignificar al uniformado y fortalecer su vínculo con la comunidad”.

Concluyó reafirmando su compromiso de comandar una Policía basada en tres pilares: seguridad, dignidad y democracia, convencido de que “servir con entrega, inspirar confianza y honrar con el ejemplo” son las bases de la institución que juró proteger.