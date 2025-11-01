Policía halló túneles con artefactos explosivos tipo cilindro en Buriticá, Antioquia

En el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional logró la desactivación y destrucción de dos artefactos explosivos tipo cilindro, encontrados en un inmueble recientemente entregado a la empresa Continental Gold.

El procedimiento fue realizado por personal especializado de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Ilegal y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes inspeccionaron el lugar y hallaron tres accesos ilegales a subterráneos, dos de ellos con presencia de explosivos.

El coronel Óscar Rico, comandante de Policía Antioquia, confirmó que durante la operación se neutralizaron cilindros de gas de 40 libras que contenían cargas explosivas, detonadores y cartuchos de nitrato de amonio, material de alto poder destructivo.

"De acuerdo al material rocoso donde se encontraban enterrados, fue difícil la extracción de los mismos, de tal manera que fue la desactivación y destrucción de manera controlada de estos dos artefactos explosivos, que en su interior tenían un total de 500 gramos de nitrato de amonio y tenía varias fragmentación metálica, lo que iba a servir de metralla una vez lograda la detonación de estos artefactos explosivos", manifestó el uniformado.



Las autoridades confirmaron que el inmueble quedó bajo custodia de una empresa de seguridad y que la intervención se realizó en una zona donde opera la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Hay que recordar que es la segunda inspección que se realiza a estos predios que estaban bajo la supervisión de la SAE, en la primera se encontraron 14 inmuebles que eran usados para la extracción de oro y por ello fueron devueltos a la Continental Gold hace menos de un mes.