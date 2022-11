“Soy sensual, muestro menos que si estuviera en una playa": jueza Vivian Polanía

La jueza Vivian Polanía, quien fue sorprendida en una audiencia virtual en Cúcuta fumando y en ropa interior, decidió romper el silencio en los micrófonos de Blu Radio después de que el Comisión Nacional de Disciplina Judicial la suspendiera de su cargo debido a la aparente displicencia de la funcionaria judicial.

Según Polanía, ella nunca se ha desnudado o ha subido fotos de ese tono a ninguna plataforma, por eso sus redes sociales no han sido cerradas. Además, aclaró que el hecho de que suba fotos en ropa interior no significa que este infringiendo la ley o estar haciendo mal su trabajo.

Por ejemplo, si una mujer va a la paya y está en vestido de baño ¿está casi desnuda? Yo soy sensual y muestro menos que en la playa”, recalcó.

La jueza Polanía aseguró que, pese a ser juez de la República, tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, ya que desde que se viralizó por el error que tuvo la audiencia, ha recibido fuertes críticas por las fotos que ha subido en su red social Instagram.

“Sí, sensual, en las fotos estoy mostrando menos que si estuviera en la playa. Soy sensual, cada juez es distinto y así yo tenga ese cargo tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad”, aclaró.

Además, Polanía manifestó que ha recibido críticas y amenazas de algunos magistrados de Cúcuta por su forma de ser y por las publicaciones que sube en sus redes sociales.

“Sí, a mí me amenazó una magistrada. Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, uno nunca sabe cuándo le pueda dar un ataque de ansiedad”, comentó.

Vivian Polanía, después de conocer su suspensión, aclaró que recurrirá a la ley para apelar la decisión del Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien la suspendió por tres meses.

