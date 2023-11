“Sugiero al presidente Petro que revise su gabinete”: senador Iván Name

Con el paso de las elecciones, ahora los ojos están puestos en el Congreso, en la discusión de unas reformas sociales que están dilatadas. Se espera que en la tarde de este martes, 7 de noviembre, se retome el debate de la reforma a la salud, que fue suspendido por parte de la bancada de Gobierno con el argumento de esperar los resultados definitivos de los escrutinios, pero también están completamente en veremos la reforma laboral, pensional y de educación que tan solo se conocen su ponencia o se ha avanzado en su primer debate.

Sin embargo, el presidente del Senado, Iván Name, considera que esta dilación no es por cuenta de que el legislativo no tenga interés de tramitar las reformas sino que detrás hay una ineficiencia de los ministros, los cuales en su criterio deben ser reemplazados.

“A mi no me preocupa estar frecuentando al presidente Petro. Me preocupa que la relación interinstitucional sea respetuosa, por eso le hemos sugerido al presidente Petro que revise su gabinete porque consideramos que el que está y el ritmo que lleva los procesos en el Congreso frente a las expectativas, es lento, y necesitamos más eficiencia. Yo veo que no están claras las distribuciones e instrucciones y muchas veces los ministros se pierden en los pasillos en el Congreso. Hay que dejar constancia que no es por el Congreso que hay lentitud o ineficiencia”, dijo el senador Name en entrevista con Noticias Caracol.

El senador Verde también insistió que ante los rumores de una posible adicción que pudiera tener el mandatario y que fue puesto nuevamente en la opinión pública por cuenta de la columna de María Jimena Duzán, él no es partidario de obligar al presidente a someterse a un exámen médico, específicamente, porque abre la puerta a un tribunal de inquisición que se entrometa en el fuero constitucional del Ejecutivo; pero que sí le recomienda Petro que haga mayor presencia y eficiencia en su agenda para que despeje toda duda en su contra.

Publicidad

“Yo creo que hay que tener un concepto institucional de nivel respetuoso y no invadir el fuero interno del presidente. Yo no he sido partidario de que el Congreso le ordene exámenes médicos al presidente. No estoy de acuerdo con que esto se convierta en un tribunal de inquisición. El presidente debe armonizar su actuación y su presencia ante la opinión pública para despejar las dudas”, indicó.

El presidente del Senado también señaló que el problema de fondo del país no son la falta de reformas parciales sino la falta de la gran reforma del modelo geopolítico y, para ello, propone que se discuta un modelo de organización del país en comunidades autónomas o federalismo que rompa con la concepción bolivariana del centralismo histórico.

Le puede interesar General Mejía explica conflicto en Cauca: “El Wall Street de las economías ilegales es El Plateado”: