Último sentido mensaje de Ángela Hernández para su esposo en redes sociales: "Dios me dio un ángel"

Tras una larga lucha contra un agresivo cáncer de mama, en la madrugada de este domingo murió la exdiputada del departamento de Santander, Ángela Hernández , según confirmó su familia en redes sociales.

Jéfferson Vega, esposo de la joven líder política, fue el principal motor en la vida de Hernández, quien con su hijo hizo los días más llevaderos para la exdiputada.

Publicidad

Precisamente, hace unas semanas, Hernández había dejado en su perfil de Twitter un mensaje a su pareja, con un enlace de un video hecho por el diario Vanguardia sobre su lucha contra la enfermedad.

"Le pedí a Dios un esposo que me amara, y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios me dio más, me dio un ángel llamado @jefferveg, te amo. Gracias @vanguardialcom por tanto cariño", publicó Hernández.

Le pedí a Dios un esposo que me amara, y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios medio más, me dio un ángel llamado @jefferveg, te amo 😘.

Gracias @vanguardialcom por tanto cariño.https://t.co/vZqolxRTIn — Angela Hernández (@AngelaHer) April 6, 2022

Publicidad

Sus allegados, familiares y personas del mundo de la política reaccionaron al fallecimiento de la exdiputada. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tuvo una relación política cercana.

Publicidad