Un mes después de la tragedia en La Calera, familia de Javier Velilla sigue buscando su cuerpo

Se cumplió un mes de la tragedia en la vía a La Calera luego de las intensas lluvias que dejaron tres personas muertas, una de ellas el guarda de seguridad, Javier Velilla , cuyo cuerpo sigue desaparecido tras la suspensión de las labores de búsqueda. Su familia y amigos no descartan buscar fondos para alquilar maquinaria amarilla y continuar con la búsqueda.

“Estoy mirando cómo hago, cómo buscar fondos para meter maquinaria, porque la verdad nadie dice nada. Hemos bajado por grupos, bajan los grupos del barrio a mirar y revisar. Mi cuñado estuvo el sábado mirando y revisando. Pero es que es imposible, allá lo que se necesita es maquinaria. Necesito un detector de metal potente para meter a la parte de arriba, que es donde está el carro”, explicó la esposa de Javier Velilla, Luz Angela Ríos Camacho.

Javier Velilla era un guarda de seguridad de 40 años y desapareció de la zona luego que un alud de tierra cayera sobre el carro en el que prestaba labores de vigilancia en el sector del Camino al Meta, en la vía a La Calera.

La esposa de Javier Velilla señaló que acudió a diferentes entidades del Estado y el Distrito, pero que por el momento no encontró respuesta y que por el contrario le preguntan: ¿Cómo va la búsqueda de su esposo?

“Yo necesito que me sigan ayudando porque eso ya fue hace un mes y la tierra no se puede comer a una persona, la tierra no se puede comer un carro. Es una sola persona que está ahí. Yo le pido a la Alcaldía y le pido al señor presidente, Gustavo Petro, que por favor me ayuden. Al señor gustavo Petro que, así como yo le di mi voto, que por favor me ayude, que esto que pasó hace un mes y ni siquiera un mensaje”, expresó Luz Angela Ríos.

La familia del desaparecido guarda la esperanza de encontrar su cuerpo tras la emergencia invernal que dejó en la zona de Chapinero a 46 familias afectadas.

