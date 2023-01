¿Usa Uber? Según un proyecto de ley del Gobierno podrían multarlo por más de 10 millones de pesos

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, prepara un proyecto de ley que endurece las multas contra las aplicaciones de transporte como Uber, que no son legales en Colombia.

Según el documento, los usuarios se enfrentan a multas de más de 10 millones de pesos, pero no serían los únicos sancionados con fuerza.

La Policía Nacional puede enviar a los patios a los vehículos que presten esta clase de servicios entre dos y cuatro meses; también, se podrían imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas y otros inmuebles que le arrienden a las plataformas de transporte, bien sea para “dar acceso al usuario, regular o controlar los turnos de estos servicios o para evadir el control de las autoridades”.

El documento está generando polémica en el sector de las aplicaciones.

“Esto nos deja confundidos y decepcionados de un Gobierno que supuestamente es de cambio, no estamos haciendo nada malo”, dijo Rafael Gaviria, presidente de la asociación de usuarios y conductores Distrito Privado.

Para Gaviria aquí prácticamente les están quitando el derecho al trabajo en esas plataformas.

Las empresas del sector también están preocupadas con la iniciativa porque para ellas abre la puerta al bloqueo de las aplicaciones, lo que implica “pasarse por la faja el principio de neutralidad de red”, que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de internet.

“Deja sin trabajo a unas 100.000 personas que no tienen otros ingresos. Es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad y no tiene ninguna razón de ser en este momento”, dijo el presidente de Alianza In, José Daniel López.

