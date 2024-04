Vargas Lleras advierte que Gobierno buscaría expedir decreto de emergencia para la constituyente

Durante la realización del foro '¿Hacia dónde debe ir el sistema de salud?', convocado por la fundación Carlos Lleras Restrepo y Cambio Radical; el exvicepresidente Germán Vargas Llerasadvirtió que el presidente Gustavo Petro estaría buscando un camino expedito para convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin tener que recurrir al proceso en el Congreso que establece la Constitución.

“La constituyente está tomando un camino equivocado (…) Yo creo que lo que está pensando este Gobierno es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia constituyente. Ese es el camino más peligroso. Muchos rumores, de hecho el presidente Petro se ha referido a la constituyente, el ministro de Salud también lo hizo en el Congreso, que iba a ser necesaria una constituyente y el ministro Osuna, en su cartera de justicia, anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se va a presentar ante la opinión pública”, sostuvo Vargas Lleras.

Cabe recordar que el artículo 376 de la Constitución Nacional que establece que mediante una ley aprobada por mayoría de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, se podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

La respuesta llegó por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien rechazó estos señalamientos y los calificó como mentira: “Tengo que ser enfático, es mentira que el Gobierno nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto, eso es un bulo, salió de una noticia del año pasado y ha seguido engañando a algunos ingenuos, pero quiero ofrecerles la tranquilidad, eso no es cierto, el presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto ni cosa que le parezca, todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso”, afirmó Osuna.