Vendí tamales en la cárcel para pagar mi abogado: policía vinculado al caso de Santiago Murillo

El pasado 12 octubre, el patrullero Oscar Devia y su familia recibieron la grata noticia de su libertad, luego de estar cuatro meses en la cárcel especial del municipio de Facatativá (Cundinamarca), tras estar vinculado en el proceso por el asesinato de Santiago Murillo , en Ibagué.

El uniformado pasó de estar sindicado a ser testigo clave de la Fiscalía, hecho que calificó como justo Sandra Milena Meneses y Miguel Murillo, padres del joven Murillo.

Actualmente, el patrullero se encuentra visitando a su familia en Ibagué, dialogó con BLU Radio y recordó su drama.

La Fiscalía, ante esa situación, son ellos los encargados de investigar y explicar un tema delicado para mí, para mi familia, el llegar a estar involucrado en esa situación por parte de la penal militar, y pasar 4 meses encerrado, que empezaron a averiguar y determinar quién era o qué o quién era el responsable Dijo el patrullero

Durante varios minutos, Devia sonreía, lloraba, y agradecía a Dios por estar en compañía de su familia, pero uno de los momentos más tensionantes fue encontrarse con el mayor Jorge Molano en la cárcel. "Llegó al poco tiempo y en todo momento traté no tener contacto para evitar cualquier situación", agregó Devia.

El uniformado, su familia y sus amigos más cercanos hacían 'vaca' para subsistir y poder viajar a visitarlo. "Hacíamos tamales tolimenses, mi mamá los hacía y me los llevaba, hicimos empanadas con otros reclusos allá dentro de las instalaciones de la cárcel, me propuse a despejar la mente para no sentirme tan agobiado y no pensando que estaba encerrado", puntualizó entre lágrimas Devia.

Finalmente, Devia se siente feliz por su libertad, no ha podido ascender porque el día de la ceremonia estaba en una celda, pero acompaña este fin de semana a su hija al concurso de Miss Playa Hawai, en Ibagué, dónde aspiran sea la gran ganadora e imagen de este parque recreativo.