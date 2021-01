Video: vuelven los trapos rojos a Bogotá, ciudadanos claman por ayuda por nuevas cuarentenas

Tras decretarse la cuarentena estricta en tres localidades de Bogotá, ante el acelerado aumento de contagios de COVID-19, decenas de personas en Suba, decidieron volver a poner el famoso trapo rojo en las fachadas de sus viviendas para pedir ayudas al distrito.

Una de esas personas fue Cristina Murcia, quien asegura que vendía tintos en las cuadras aledañas a su vivienda, pero que por la cuarentena tuvo que dejar de hacerlo.

“Imagínese yo con eso sostengo a mi familia, mi hija se quedó sin trabajo debido a esa medida”, le dijo la mujer a BLU Radio.

Nos quedamos sin hacer nada, yo vivo del diario y vivo con mis dos hijos y mi nieto. Todos estamos pasándola mal, necesitamos ayudas urgente, algún mercadito puntualizó.

Por su parte Martha Peña, otra de las afectadas, dijo que esta no es la primera vez que decide poner el trapo para pedir un mercado.

“Ya el año pasado lo puse y me ayudaron, esperemos que esta vez se pueda porque no tenemos con qué comer, yo me dedico al reciclaje”, indicó.

Publicidad

“Se los agradecemos de corazón, mucha gente que de verdad necesita, yo vivo aquí con ocho personas, todas vivimos del reciclaje. No ha venido nadie todavía por aquí a decirnos sobre ayudas”, añadió.

María Pérez trabajaba en un restaurante también ubicado en la localidad de Suba, como cocinera, dice que la crisis los ha golpeado muy duro.

“De un momento a otro nos encerraron, yo trabajaba por días en Santa Rita. Yo tengo hijos con discapacidad, no tengo para el diario, pedimos por favor nos ayuden, porque no podemos morir de hambre”, insistió la mujer.

Como ellos ya son cientos las personas que piden ayuda a las personas de buen corazón y a la administración distrital para poder mitigar el hambre que ha traído la crisis del COVID-19.