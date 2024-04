Ahorro de agua: no basta con las medidas objetivas, se requiere trabajo en el ser de las personas

Los verdaderos cambios surgen desde el interior de las personas. No basta con estímulos ycastigos para que las personas actúen bien. Se requiere propiciar la comprensión de las razones del buen comportamiento, entender los beneficios recibidos, pero sobre todo la conciencia de que esas acciones están expresando lo mejor de cada uno. Esto implica creer en las personas y no partir de la afirmación de que todos son "malos" y no se puede confiar en ellos; si esta es la motivación inicial, todo estará perdido porque se logrará un cambio superficial que pronto mutará a peores comportamientos.

Para ello debe haber una información clara y precisa que permita a las personas cuestionarse interiormente para que puedan tratar de encontrar respuestas propias a la situación; sin malentendidos, dudas o contradicciones, el mensaje debe ser corto y efectivo. Hay que propiciar que cada ser humano se sienta protagonista de la experiencia, no como un niño que no tiene responsabilidad sino como un adulto en el que se puede confiar. También hay que plantear motivaciones, que son los beneficios que como seres individuales y sociales se obtienen, en el caso de las campañas de cultura ciudadana deben ser:

1. Mejoran la calidad de vida: Cuando las personas se comportan de manera responsable y respetuosa en la sociedad, se crea un ambiente más agradable para todos.

2. Fortalecen la democracia: La cultura ciudadana implica la participación activa de los ciudadanos en la vida social y política.

Publicidad

3. Promueven el desarrollo sostenible: Una cultura ciudadana responsable con el medio ambiente es clave para la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.

4. Reducen los costos sociales: Los comportamientos incívicos, como la violencia, la delincuencia o la contaminación, generan altos costos económicos y sociales.

Publicidad

5. Generan un sentido de comunidad: Cuando las personas se sienten parte de una comunidad y comparten valores comunes, es más probable que cooperen entre sí y trabajen por el bien común.

Todo esto lo digo pensando en la necesidad que tenemos en estos días de ahorrar agua, no creo que baste con las medidas objetivas, se requiere trabajo en el ser de las personas.