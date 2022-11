El bilingüismo no solo abre posibilidades, también sienta los objetivos de la educación para la paz

De las experiencias más frustrantes que he tenido en mi vida , es el no poder expresarme con fluidez ni entender completamente lo que me dicen en inglés en los distintos viajes que por trabajo o placer he realizado. Me ha faltado tiempo, disciplina y motivación para sumergirme en la cultura anglosajona y aprender su manera de comprender la vida.

En mi formación se me hizo hincapié en los idiomas afines al mundo bíblico; por mi afición a la teología bíblica y en especial al Nuevo Testamento, dediqué muchas horas al estudió de la koiné, el griego antiguo y popular en el que se escribieron los relatos neotestamentarios, y aunque no lo domino, si me ha abierto puertas para entender los contextos histórico-existenciales de la vida de estas comunidades de fe. Por ello creo que quien no aprende otro idioma corre el riesgo de elevar su manera de entender, juzgar y expresar la vida, como la única, y de asentarse en un fanatismo que solo lleva a la exclusión del otro.

Quien no se abre a esa experiencia de aprendizaje, se limita en sus relaciones sociales, sobre todo en un mundo en el que el inglés y el mandarín, por ejemplo, se presentan como las lenguas dominantes, lo cual también se traduce en barreras para la realización.

Colombia sigue siendo un país con problemas de bilingüismo referidos al inglés; en un informe de este año, de Education first, ocupó el puesto 77 entre 111 países medidos, destacando que aun así ha mejorado 11 puntos con los años anteriores. Tristemente los mejores resultados están ubicados en las grandes ciudades, nada extraño en un país tan centralista.

Por eso celebro que el ministro de Educación haga un énfasis especial en el bilingüismo para el 2023 , porque creo que no solo es una gran herramienta que abre posibilidades a los estudiantes en la realización de su proyecto de vida, sino que sienta bases mentales y culturales para los objetivos que se buscan en la educación para la paz. Estoy seguro de que quien no entiende otras lenguas, no podrá entender que todos tenemos derecho a ser desde la singularidad.