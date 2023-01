El gran ciclista Nairo Quintana nos da una lección de vida: Linero

“Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad… somos luchadores” fue la primera frase de Nairo Quintana en su rueda de prensa de ayer. Una frase que lo describe como ciclista y como ser humano, pero a la vez es una invitación para todos los que la escuchamos y tenemos nuestras propias batallas de todo tipo, ya sean de salud, económicas, laborales, familiares, etc.

La vida entendida como ese trajinar sobre una bicicleta por empinadas montañas, o raudos por el terreno plano, necesita esa dosis de valentía, de decisión, de carácter para no dejarnos derrotar de los obstáculos que encontramos en el camino. En muchas circunstancias hay que plantarles cara a las situaciones y mantenernos firmes, aunque todo esté en contra, aunque no haya muchas esperanzas, aunque algunos nos den por derrotados.

Creo que eso fue lo que hizo el gran ciclista Nairo Quintana ayer, y creo que con ello nos da una lección de vida. Cada uno sabe cuándo tiene que retirarse y cuándo no. Creo que, si él se siente con capacidad para seguir en las carreteras, tiene todo el derecho de manifestarlo. Ahí hay otra lección y es que uno no puede dejarse imponer las decisiones de otros, sino que debe hacer lo que desde dentro del ser le nace, con los valores que lo caracterizan.

Nairo siempre tendrá mi admiración como uno de los ciclistas más importantes de la historia colombiana, como un ganador. Y estoy seguro que si fuera europeo, la Unión Ciclista Internacional lo tratara con cierta condescendencia , como lo ha hecho con otros ciclistas que sí se han dopado y son tratados como héroes. Creo que le están cobrando el ser negro y colombiano. Y por eso estoy convencido de que su actitud es la correcta, la de no doblegarse y mantenerse firme en sus opciones éticas.

Esperemos que algún equipo entienda la calidad de Nairo, aunque sabemos que eso sería desafiar ese intricado de intereses de la UCI, por eso es probable que nadie lo haga. Espero que esas palabras del campeón colombiano nos animen a dar nuestra mejor batalla en la vida diaria.