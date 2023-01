Ayer conversé con varios amigos y todos me decían que este año iba a ser muy difícil, que todo iba a estar mal y que había que estar preparados. Señalaban datos económicos, la situación mundial y los contextos de inseguridad.

Entendí que lo que decían tenía asideros válidos y reales, pero sentí la necesidad de proponer unas palabras de optimismo que los impulsara a tener las mejores actitudes y decisiones posibles. Un optimista es alguien que está bien informado, pero confía en el poder que tenemos los humanos para transformar las realidades y sacar de cada situación lo mejor.

Publicidad

He elegido ser optimista. Quiero creer que las situaciones pueden ocasionarme muy buenas lecciones, impulsarme a crecer en todas las dimensiones de la vida y a darme oportunidades que no estaba experimentando. La invitación que te hago hoy es a que no comiences a lamentarte de lo que no ha sucedido, que no llenes tu corazón de desesperanza, porque la mala gestión de esas emociones solo te hace inapto para encontrar los caminos que conducen al bienestar.

Elige tener la mejor actitud, trata de hacer un inventario constante de todas las cosas y personas buenas que hay a tu alrededor, enfócate en tus capacidades y posibilidades, toma la decisión de no quejarte exageradamente, sino de concentrarte en trabajar con inteligencia, disciplina, creatividad, tenacidad y solidaridad.

Las soluciones no caen del cielo, sino que son fruto de nuestro trabajo individual y como sociedad. No lo merecemos todo y tenemos que ser agradecidos con lo que está en nuestra vida y podemos lograr. Trabajar es mejor que quejarnos; abrir espacios para los otros es mejor que ahogarnos en nuestro egoísmo; ser justos es mejor que dejar que la envidia nos reduzca a la amargura y la frustración; ser generosos nos enriquece al encontrar las respuestas de las personas que ayudamos.

Me fui de la reunión con esos amigos con la seguridad de que necesitamos optar por el optimismo, fruto de la conciencia de que somos capaces de dar lo mejor y conseguir nuestras metas. Discúlpenme, pero creo en la gente y confío en que podemos superar las dificultades.