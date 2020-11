No puede ser que los campesinos, que nos brindan alimentos, solo cosechen miseria

Este domingo se hizo viral un vídeo en el que algunas personas del barrio Paulo VI, se quejaban de la llegada de camiones llenos de papas para la venta, y trataban de sacarlos, pero la mayoría se unieron solidariamente para que los vendedores pudieran ofrecer su producto.

Querían sacar a nuestro compañeros paperos pero la gente de Pablo VI, los vecinos pelearon para que nos quedáramos.

Gracias Bogotá por esa solidaridad. Emociona realmente el amor por el campo. #PapaChallenge pic.twitter.com/Szb8UhGSIb — César Pachón (@CesarPachonAgro) November 22, 2020

Esa es apenas una de las situaciones que los cultivadores han tenido que vivir por estos días. La pandemia, la ola invernal y la falta de buenas vías terciarias en algunas zonas rurales del país han hecho que los campesinos colombianos vivan situaciones muy difíciles con sus cosechas. Por ejemplo, quienes siembran plátano, yuca, ñame, frutas y otros alimentos, están cosechando miseria, porque hay mercancías de la ruralidad que son comercializadas muy por debajo de los costos de producción o simplemente no tienen cómo venderlas.

En este último tiempo el caso más concreto y evidente es el de la papa; hace unos días un campesino me decía: “El bulto de papa que usualmente cuesta alrededor de 50 mil pesos, ahora está en unos 8 mil, esperando que alguien la compre, porque a veces no se consigue a nadie. Y ya uno está perdiendo dinero, porque el costo de producción es más o menos de 32 mil pesos”.

Son varias las iniciativas que se han implementado para tratar de resolver rápidamente la situación:

- La campaña que hacen algunos mercados campesinos con el eslogan “quien lo siembra es quien lo vende”, que fundamentalmente busca abaratar los costos que la intermediación genera.

- También han habido empresarios que han adquirido cosechas enteras para donarlas a las personas de bajos recursos.

- El #PapaChallange, que ha propiciado que a la vera de las carreteras, en los peajes y en algunas plazas de las ciudades, se pueda comprar directamente la papa.

Quizá este no sea el ideal, seguro que se requieren programas gubernamentales que les permitan a los campesinos tener condiciones dignas para realizar su tarea. Ellos son muy importantes para nuestra sociedad y no podemos despreciarlos. Tenemos que cuidar el campo y a las personas que lo trabajan. No se trata solo de pensar en ellos, sino en todo lo que aportan a nuestra vida diaria.

Seguro tenemos que exigirle al Gobierno, pero también debemos actuar solidariamente. Es una posibilidad quejarse, pero es necesario también pasar de la crítica que no construye, a planes de acción que aporten de la mejor manera posible a la solución del problema.

