Desde la psicología y la educación constantemente se están preguntando los efectos que causan en los niños pequeños el estar tanto tiempo expuesto a las pantallas. ¿Desde qué edad es conveniente que usen las pantallas y los distintos dispositivos? ¿Atrofia el desarrollo de algunas habilidades? ¿Potencia otras; cuáles? Son preguntas que se hacen una y otra vez padres de familia y educadores.

Ayer me encontré con una nota de prensa del diario El Colombiano en la que se comentaba la un estudio de la “Pediatric Academic Societies Meeting de 2017, que se realizó con una muestra de 900 niños, encontrando que dos de cada diez niños de entre seis meses y dos años pasaban en promedio 28 minutos al día usando las pantallas y eso afectaba a su desarrollo del lenguaje. Por cada incremento de 30 minutos de tiempo con una pantalla móvil, en promedio al día, los investigadores descubrieron un 49% más de riesgo de sufrir retrasos del lenguaje expresivo”.

Es decir, el estar a tan temprana edad expuesto a tantos estímulos producidos por los dispositivos están más proclives a tener retrasos en su lenguaje.

Conclusión que no es extraña si conociendo la estructura del aprendizaje del lenguaje sabemos que la ecolalia y la interrelación con otras personas es fundamental. Creo que como sociedad tenemos que ponerles mucha atención a estas prácticas, entiendo el poder que tienen las pantallas para calmar a los niños, pero es necesario que se entienda que ellos necesitan contacto con el mundo real, conexión física y emocional con sus padres para que puedan desarrollar todas las habilidades socioemocionales que necesitan para la existir humanamente.

Recuerdo que la OMS recomienda que los niños menores de 2 años no estén expuestos a pantallas y que los 2 y los 5 no se expongan más de una hora a ellas. Ponerle atención al uso de las pantallas en los niños es necesario, no simple capricho.