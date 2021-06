Puedo amar el fútbol y rechazar la violencia: sentida reflexión de Linero sobre la Selección

El tiempo fenecía, quedaba muy poco del partido. Cuadrado envía un centro al segundo palo, cabecea Borja y Colombia logra un empate, que al inicio del compromiso parecía imposible, porque los argentinos a 8 minutos de iniciar, ya ganaban dos a cero. Me gusta el fútbol y disfruto de los partidos. Soy de los que gritan los goles, da instrucciones al televisor y se amarga cuando le anotan en contra a su equipo. Tengo claro que el fútbol no soluciona ninguno de los problemas estructurales que tenemos. La selección puede ganar, perder o empatar, que nuestros problemas siguen estando allí para que los resolvamos nosotros con inteligencia, honestidad, solidaridad y justicia.

Creo que los deportistas, con sus logros individuales o de equipo, son una oportunidad para que seamos nación, para juntarnos en torno a algo, sin olvidar la tarea que tenemos de ser una sociedad más equitativa y justa. Nunca antes un partido de la Selección había ocasionado tantos enfrentamientos en las redes y aún en las calles. Me impresionó leer personas haciendo fuerza para que Colombia perdiera, o a otros que me insultaban porque gritaba en el Twitter un gol de nuestra tricolor.

No es cierto que nuestra afición al fútbol nos hace indiferentes a la situación, ni ella nos tiene que generar enemistades con nadie. No es cierto tampoco que somos malas personas porque nos gusta este deporte y nos emocionamos con lo que pasa en la cancha. Podemos disfrutar el partido y no aprobar todo lo que está pasando con el vandalismo, los abusos de la fuerza del Estado, con los desaparecidos y los bloqueos. No tengo que escoger entre una cosa u otra: puedo amar el futbol y rechazar con firmeza la violencia.

Quiero una sociedad en la que todos podamos tener oportunidad de manifestar lo que pensamos y sentimos; en la que luchemos contra la pobreza en cualquiera de sus formas, y no dejemos que nadie viva en la miseria económica, ni en la falta de oportunidades. El mundo no es tan simple para dividirlo entre buenos y malos, sabiendo que los que hacen esta división siempre quedan entre los primeros. El empuje y la fuerza de los futbolistas en el campo del Metropolitano de Barranquilla, me recordaron que nosotros los colombianos somos personas resilientes, capaces de dar lo mejor para que las condiciones cambien y podamos vivir de la manera más digna. Creo que ese es el objetivo que todos perseguimos.

Escuche aquí la opinión de Alberto Linero en Mañanas BLU: