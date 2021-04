Solo juntos jugaremos de nuevo: la importancia del deporte en la pandemia

El tercer pico de contagio y las nuevas medidas con sus restricciones se presentan como una amenaza a nuestra salud emocional y mental. No solo son todas las situaciones de dolor y tristeza que vivimos por la muerte de tantas personas, ni la difícil realidad económica que se va experimentando, sino que todo este sobresalto de noticias comienza a generarnos un agotamiento general.

No está en nuestras manos solucionar la pandemia, pero sí tenemos que tratar de mantenernos lo más sano posible para seguir adelante en la realización de nuestro proyecto personal.

Cuando me preguntan por actividades que ayuden a mantenernos equilibrados, siempre recomiendo el deporte. Creo en la frase latina que recogía una tradición griega: “mens sana in corpore sano”, como una manera de estar saludable integralmente.

Este martes, cuando la ONU celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, creo que vale la pena que cada uno nos preguntemos ¿Qué deporte estamos practicando? ¿Cómo estamos ejercitando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud?

A mí particularmente me gusta mucho hacer deporte, he tenido en la vida la oportunidad de jugar fútbol, baloncesto y tenis. Ahora, cuando estas actividades no son tan fáciles de practicar, he generado una rutina de ejercicios físicos y de caminata que me permitan sentirme bien, controlar mis emociones y despejar mi mente.

No todo puede ser trabajo, preocupaciones y desafíos. Es necesario descansar y crecer, y creo que el deporte ya sea individual o en conjunto, me lo permite. Además, estoy seguro que nos permite compartir valores fundamentales para la convivencia, tales como: la justicia, equidad, trabajo en equipo, perseverancia e inclusión, los cuales sin duda son también herramientas que nos posibilitan salir de la crisis mundial que vivimos.

Por eso, me gusta el lema que nos propone la ONU para la celebración de este día: “Solo juntos, jugaremos de nuevo".

Te propongo que hoy en vez de quejarte de lo difícil que pueda estar todo, te cuides y que hagas de la práctica del deporte una posibilidad para sentirte mejor. No dejes que la amargura y la preocupación te cierren la oportunidad de ver soluciones y de luchar por salir adelante. No saques excusas para quedarte quieto y sedentario, estoy seguro que puedes trabajar en ti para ser más feliz. El deporte es una buena herramienta para lograrlo. Si no te cuidas, nadie te cuida.

Escuche la reflexión y el análisis de Alberto Linero en Mañanas BLU: