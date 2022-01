Al uribismo siempre le dicen que va a perder, pero siempre gana: senadora Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia se pronunció tras el rechazo del candidato presidencial del Centro Democrático , Óscar Iván Zuluaga, a integrar la coalición Equipo por Colombia.

“Vamos a ver si podemos armar otra coalición con otros sectores para tratar de llegar fortalecidos, pero creo que aquí no hay que cerrar puertas ni tampoco estar esperando que lo llamen a uno. Cuando le pedí al doctor Óscar Iván Zuluaga, al partido, que no hiciéramos más espera en la coalición del Equipo por Colombia , creo que tenía razón. Uno no puede estar donde no lo queiren, donde todo el tiempo lo menosprecian, donde llega uno primero, pero aceptan primero al Mira y uno está como en observación permanente”, declaró la congresista.

Publicidad

" (Equipo por Colombia) es una coalición a la que le da miedo la opinión popular y que le ganen. Tenemos que pensar es en los colombianos. Hay que conquistar los corazones de los colombianos. A los políticos por buscar alianzas se le está olvidando que los que eligen son los ciudadanos, que están esperando que les digan qué se va a hacer para solucionar problermas como la carestía, el desempleo y la pobreza", añadió.

Publicidad



De acuerdo con Valencia, cada víspera de elecciones los pronósticos sobre el Centro Democrático son de derrota, pero los resultados en las urnas son distintos.

"En visperas electorales siempre dicen que el uribismo se acabó, que no va a ganar, que ya no queda nadie. Al uribismo siempre le han dicho que va a perder, pero siempre gana . Yo espero que eso es lo mismo que suceda hoy en día", sostuvo la congresista.

Publicidad

"No es solamente ganarle las elecciones a la izquierda, sino hacer un gobierno sobresaliente, para que Colombia pueda tener un nuevo rumbo", agregó Valencia.

Escuche a Paloma Valencia en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: