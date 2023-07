Alistan proyecto de ley con el que buscan que se terminen las filas en los peajes

La iniciativa, que es liderada por el senador del partido de La U Antonio José Correa, busca resolver los problemas de índole económico que afectan a los ciudadanos que viven cerca de estaciones de peaje y tienen que pagar el pleno de la tarifa cada vez que pasa cobrando el 100%. El ideal del proyecto es que paguen un máximo del 20% en los casos de ciudadanos que trabajan en Bogotá y viven en municipios cercanos como Chía, Funza, Mosquera, en casos similares en todo el país.

La ley también busca acabar con los trancones que se presentan en los peajes de Colombia, especialmente en puentes festivos y época de fin de año, cuando aumenta el parque automotor en las carreteras del país.

“En un periodo más tardar entre 5 y 10 minutos, lo que establezcan lo vamos a dejar así, pero que el Gobierno reglamente, en Gobiernos anteriores aducen haber tenido unos decretos, esos decretos no funcionan, hoy se ven colas eternas y la excusa que se está buscando es que eso se lo va a terminar cobrando el concesionario al Estado, no debería ser así, porque quien se beneficia de ese cobro no es el colombiano, no es el Estado, es por supuesto el concesionario”, señaló el senador Antonio Correa del partido de la U.

Además, el proyecto de ley también busca que todos los vehículos que transitan por las carreteras del país cuenten con el dispositivo necesario para el uso de peajes electrónicos y de esa manera pasar a la transición de peajes electrónicos.

“Lo que busca no solamente darle celeridad en el cobro de todos los usuarios que pasan por el peaje sino también que le dé la facilidad en el modo de pago del telepeaje, pero también el descuento que se debe tener cuando se encuentra en poblaciones circunvecinas a ese peaje, el descuento que se debería realizar. También busca que el operador que tenga la concesión vial al momento del cobro del peaje debe tener la capacidad resolutiva para que pueda cobrarse ágilmente y no estén en filas eternas”, señalo el congresista en dialogo con Blu Radio

La iniciativa será radicada en la secretaría del Senado de la Republica el próximo 20 de julio e iniciaría su trámite en la Comisión Sexta de esta célula del Congreso.

