Así avanza la campaña presidencial de Sergio Fajardo en medio de denuncias y casos de corrupción

Este sábado, en El Radar hablamos con el precandidato Sergio Fajardo , quien reveló detalles de su campaña para la Presidencia del 2022 y los retos que ha tenido que enfrentar.

Estoy bien, contento y con la convicción de qué es lo que representamos para Colombia. Llevo mucho tiempo en las calles haciendo campaña, le he dado la vuelta a Colombia. Dijo

Sobre la opción de política del centro, Fajardo afirmó que la gran mayoría de las personas en Colombia se clasifican en centro, según él, los colombianos no quiere los extremos ni polarización. "Colombia está 'mamada' de eso, Colombia tiene que superar esa política atrapada en las disputas entre los expresidentes (...) esa Colombia es la gran mayoría".

Coalición de la Esperanza y César Gaviria

Fajardo afirmó que la Coalición de la Esperanza como forma de oposición al presidente Duque, una coalición que le apuesta "por el cambio de la forma política".

El partido Liberal de César Gaviria no hace parte de lo que significa la Coalición de la Esperanza, no soy solo yo, somos todos los que estamos ahí. César Gaviria tiene un malestar muy grande conmigo hace mucho rato, pero yo lo lamento Dijo Fajardo

Según Fajardo, no sabe de donde viene tal malestar de Gaviria hacia él, "dicen que por la campaña presidencial pasada".

Publicidad

Agregó que que la Coalición de la Esperanza se ha construido desde hace mucho tiempo, antes de que Alejandro Gaviria fuera precandidato. "Hemos expresado la forma como queremos trabajar, antes de que Alejandro Gaviria tomara la decisión de ser precandidato".

¿Rivales o amigos? El abrazo de Fajardo, Gaviria y Federico Gutiérrez

Luego de una semana de tensiones políticas, los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez se encontraron en el Congreso Nacional de Comerciantes, organizado por Fenalco, y allí aprovecharon para tomarse una foto y bajar los ánimos.

"Me parece una tontería del mundo de las redes", dijo Fajardo sobre la imagen, pero agregó que mejor invita a las personas a que escuchen lo que dijo en el foto, porque según él, la foto fue solo un gesto de amabilidad.

Esto se convierte en tendencia, eso no pasa nada, ahora nadie va a abrazar a nadie, la gran noticia fue la bendita foto, me parece muy patético agregó

De esta manera, Fajardo afirmó que Colombia no es solo una foto, no son insultos entre precandidatos y expresidentes, pero que tiene la convicción de haber actuado correctamente y que por eso no tiene miedo en su campaña.

Escuche la entrevista completa de El Radar en el audio adjunto:

Publicidad

Siga y escuche en Spotify El Radar de los Acontecimientos